Pracownik w delegacji. Obowiązki pracodawcy, ryczałty, rozliczanie wyjazdów

Delegacje są już na stałe wpisane w życie zawodowe pracownika. Choć są powszechne, często w związku z nimi pojawiają się wątpliwości. Jak i co rozliczać oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracownikach?

Mówiąc „delegacje” mamy na myśli wyjazdy zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jeśli chodzi o te ostatnie, w październiku 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził ułatwienia dla pracodawców, przygotowując elektroniczny rejestr delegacji. Zaświadczenie, tzw. A1, wydawane jest na stronie ZUS. Wystarczy wypełnić je w darmowym programie Adobe Acrobat Reader i przekazać bezpośrednio do Zakładu. Taki dokument oznacza, że pracownik, który porusza się w granicach UE, podlega polskiemu ustawodawstwu, a składki za niego opłacane są w Polsce.

Jak zaznacza ZUS, zmiana jest ważna, bo skala wyjazdów służbowych systematycznie rośnie. W tym roku ma przekroczyć 500 tysięcy. - Ta rosnąca dynamika skłania nas do podjęcia działań, które usprawnią proces wydawania zaświadczeń po stronie Zakładu i jednocześnie wyeliminują możliwe błędy, które niestety pojawiają się we wnioskach o zaświadczenia A1 - wyjaśnia Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS.

Czym jest delegacja?

Na początek warto rozróżnić pojęcia – oddelegowania oraz podróży służbowej. Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy pracownik zostaje przydzielony do wykonania określonej pracy w innej miejscowości niż wskazana w umowie zatrudnienia.

Podróż służbowa to wyjazd na polecenie pracodawcy poza miejsce, w którym firma ma siedzibę lub poza stałe miejsce wykonywania przez pracownika pracy.

Nie każdy jednak wyjazd jest służbową powinnością. Tak jest w przypadku, gdy wyjazdy w różne miejsca i w różnych terminach wiążą się z charakterem pracy (np. przedstawiciela handlowego).

O podróży służbowej czy delegacji mówimy wówczas, gdy pracownik otrzyma pisemne polecenie od pracodawcy. W dokumencie tym podaje termin, miejsce, cel wyjazdu, środek transportu oraz wysokość zaliczki pieniężnej. Pełne rozliczenie kosztów dokonywane jest po zakończeniu delegacji lub powrocie z podróży. Może się bowiem okazać, że koszty te powiększą się w przypadku choćby – przejazdu drogami płatnymi, dojazdu komunikacją miejską (w takiej sytuacji pracodawca może ustanowić dla pracownika ryczałt), postoju w strefie płatnego parkowania itp. Każdy zaś wydatek musi być udokumentowany.

Jeśli pracownik odmówi wykonania polecenia, pracodawca może wobec niego wyciągnąć konsekwencje służbowe. Wyjątek stanowi odmowa wyjazdu przez kobietę w ciąży lub rodzica, pod opieką którego znajduje się dziecko do czwartego roku życia.

Kwestia służbowych wyjazdów została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jeśli pracownik zatrudniony jest w prywatnym zakładzie to warunki wypłacania należności muszą być określone w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub też umowie o pracę. Prawo pracy pozwala pracodawcom prywatnym na swobodniejsze ustalanie zasad związanych z podróżami. Jednak stawki nie mogą być niższe niż należności przysługujące pracownikom samorządowym.

Delegacja krajowa

Obecnie wysokość diety wynosi 30 zł za dzień delegacji. Przysługuje ona w całości, jeśli jednorazowa podróż trwała nie dłużej niż dobę, ale co najmniej 12 godzin. Jeśli była krótsza, ale trwała minimum 8 godzin – wówczas dieta wyniesie 50 proc. wskazanej stawki krajowej. Dieta w ogóle nie przysługuje, gdy podróż trwała mniej niż 8 godzin. Jeśli jednak pracownik przebywa w podroży więcej niż dobę – to za każdą kolejną rozpoczętą dobę (ponad 8 godzin) otrzymuje pełną dietę. Do 8 godzin – połowę stawki.

Dieta ulegnie obniżeniu także w sytuacji, gdy pracownik podczas wyjazdu ma zapewnione częściowe wyżywienie – o 25 proc., gdy otrzymuje śniadanie lub kolację, zaś o 50 proc. gdy otrzymuje obiad. Jeśli ma całodzienne wyżywienie dieta nie przysługuje w ogóle.

Noclegi. Za nie także przysługuje zwrot kosztów. Jednak pod warunkiem, że pracownik przedstawi rachunek. Maksymalnie pracodawca może zwrócić 600 zł (jest to 20-krotność diety). Jeśli pracownik nie ma rachunku lub pracodawca nie zapewnia noclegów – może liczyć jedynie na ryczał (150 proc. wysokości diety), czyli maksymalnie 45 zł za nocleg. Warunek jest jeden – nocleg musi trwać co najmniej 6 godzin w czasie od 21 godz. wieczorem do 7 rano.

Środek transportu podczas podróży. Określa go pracodawca i wskazuje, czym będzie przemieszczał się pracownik. Może to być pociąg, samochód, statek, autobus, samolot. Gdy jednak pracownik sam podejmie decyzję o zmianie środka podróży – pracodawca może odmówić zwrotu kosztów przejazdu. W sytuacji, gdy delegowany korzystał z różnych środków komunikacji – powinien przedstawić dokumenty lub faktury. Jeśli ich nie ma – może liczyć jedynie na ryczałt za dojazdy – wynosi on 20 proc. diety. Gdy pracownik nie poniósł żadnych kosztów dojazdu (np. korzystał z bezpłatnego dowozu zakładowego) ryczał także mu nie przysługuje. Pracodawca w pewnych okolicznościach może zgodzić się także na to, by pracownik korzystał ze swojego auta. Wówczas stosuje się stawkę za 1 km przebiegu – dla samochodu osobowego o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł, ponad 900 cm3 – 0,8358 zł, motocykla – 0,2302 zł, motoroweru – 0,1382 zł.

Za jakie wydatki pracownik może jeszcze otrzymać zwrot kosztów? Za opłacony parking, bilety wstępu na targi, przejazdy płatną autostradą czy komunikacją miejską. Zwrot kosztów nie jest opodatkowany dla pracownika, bo podróż służbowa nie ma charakteru przysporzenia majątkowego. Podatek od wszystkich wypłaconych należności (za wyjątkiem korzystania przez pracownika z samochodu prywatnego, jeśli przekroczy określone limity) w związku z delegacją płaci pracodawca.

Delegacja zagraniczna

Jej wysokość uzależniona jest od kraju, w którym przebywa pracownik w ramach podróży służbowej. Przykładowo dieta w Belgii wynosi 48 euro ( plus 160 euro - kwota limitu za nocleg), do Czech – 41 euro (160 euro za nocleg), Francji – 50 euro (120 za nocleg), Hiszpanii – 50 euro (160 za nocleg), Niemiec – 49 euro (150 nocleg), Anglii – 35 funtów (200 nocleg), Włochy – 48 euro (174 nocleg), USA – 59 dolarów (200 za nocleg, w Nowym Jorku 350, w Waszyngtonie 300), Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 39 euro (200 nocleg). Zwrot kosztów następuje na podstawie faktur i rachunków. Gdy pracownik ich nie dostarczy – otrzyma jedynie 25 proc. limitu ryczałtowego za nocleg.

Gdy podróż odbywa się do dwóch lub więcej państw, to dietę można ustalić do więcej niż jednego państwa docelowego. Za każdą dobę, a także niepełną, ale ponad 12 godzin - należy się pracownikowi dieta w pełnej wysokości, za niepełną dobę (trwającą 8-12 godz.) – połowa diety, za podróż do 8 godz. – trzecia jej część.

Jeśli pracownik ma zapewniane całodzienne wyżywienie lub też opłacane jest np. częściowo – np. podczas rejsu statkiem – przysługuje mu 25 proc. diety. Jeśli ma zapewnione śniadanie – dieta pomniejszana jest o 15 proc., kolację – 30 proc., obiad – 30 proc. diety.

Delegowanemu przysługuje ryczałt (w wysokości jednej diety) na pokrycie wydatków związanych z przejazdami środkami komunikacji np. z dworca do miejsca docelowego i z powrotem. Gdy porusza się dodatkowo środkami komunikacji miejskiej – należy się ryczałt w wysokości 10 proc. diety za każdą rozpoczętą dobę w podróży zagranicznej.

Pracownik może uzyskać zwrot kosztów także za nadany bagaż lotniczy do 30 kg, gdy podróż trwa ponad 30 dni lub gdy miejscem docelowym podróży jest państwo spoza Unii Europejskiej a także za koszty leczenia i leki, jeśli zachorował podczas podróży. Nie dotyczy to leków, których nabycie nie było konieczne, operacji plastycznych, zabiegów kosmetycznych czy zakupu okularów czy protez. W razie zgonu pracownika, to pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

Rozliczenie kosztów podróży służbowej – zarówno zagranicznej, jak i krajowej – musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

Autor: Agnieszka Jarosz