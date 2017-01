Narzędzia PR i świadome budowanie wizerunku dla małych i średnich firm

Wiele małych i średnich firm ma kłopot, gdy próbuje świadomie wykorzystywać narzędzia i techniki public relations. Propozycje znajdowane w podręcznikach albo proponowane przez zewnętrznych konsultantów najczęściej pasują bowiem do korporacji - organizacji z wieloma pracownikami i sporym budżetem na promocję firmy, produktów, wizerunku. Pojawiają się więc wątpliwości - czy faktycznie istnieją narzędzia PR dostosowane do specyfiki działania firm z sektora MŚP?

Jeszcze osiem lat temu blisko 40 proc. małych i średnich przedsiębiorstw albo uważało działania PR za mało istotne, albo nie miało wyrobionego zdania na ten temat. Tak wynika z badania „Public relations w małych i średnich firmach”, przeprowadzonego przez grupę naukowców przy współpracy Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej.

Dziś ta sytuacja wygląda zgoła inaczej. Coraz więcej osób wie, czym tak naprawdę jest promocja reputacji przy wykorzystaniu PR i stosuje techniki oraz narzędzia coraz bardziej świadomie i profesjonalnie.

- Wynika to z rosnącej liczby klientów z grupy MŚP wśród agencji PR i konsultantów, ale także z coraz lepiej realizowanych działań operacyjnych i kampanii, które można dostrzec na rynku - mówi dr hab. Dariusz Tworzydło z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ds. public relations i współautor tamtego badania.

PR na miarę

Nie ma narzędzi i technik PR dostosowanych wyłącznie do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. Niemal wszystkie są za to skalowalne, można dopasować je do potrzeb i możliwości każdej firmy, nawet bardzo niewielkiej.

Na przykład do dobrego budowania relacji z mediami nie trzeba specjalisty na stanowisku rzecznika prasowego, skomplikowanej bazy mediów, rozbudowanego monitoringu publikacji i rozbuchanych imprez z kosztownymi gadżetami dla dziennikarzy.

Znacznie ważniejsza jest znajomość specyfiki pracy dziennikarza, umiejętność prowadzenia dialogu i budowania relacji oraz dostarczania merytorycznych materiałów prasowych.. Dla większości małych i średnich przedsiębiorstw taka skala prowadzenia media relations w zupełności wystarcza.

Mało tego, najważniejsze dla tej grupy media lokalne i specjalistyczne są często znacznie bardziej otwarte na współpracę w obszarze PR z MŚP niż w przypadku wielkich korporacji i mediów ogólnopolskich o olbrzymim zasięgu.

Jednak przecież PR to dużo więcej niż tylko media relations, tak często utożsamiane z public relations. Aby budować pozytywny wizerunek firmy produktów, usług i osób tworzących firmę, nie potrzeba olbrzymich zasobów ludzkich i finansowych. Najważniejsza jest świadomość, że warto wykorzystywać PR nawet w firmie rodzinnej czy prowadząc samodzielną działalność gospodarczą. Wtedy dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa sposób na realizację tych działań na pewno uda się znaleźć.

Wszystko po kolei

Częstym błędem przy próbie działań PR (nie tylko w sektorze MSP) jest zaczynanie działań „od końca”. To znaczy od poszukiwania wykonawcy konkretnego zlecenia. Na przykład wysłanie zapytania ofertowego do kilku agencji PR dotyczącego np. organizacji konferencji prasowej. Takie działanie bywa przyczyną wielu rozczarowań. Konsultanci PR mogą być przekonani, że potencjalny klient „wie co robi” i przygotowuje propozycje działań trochę „w ciemno”. Potencjalny zleceniodawca z kolei jest przekonany, że jeśli zgłasza się do profesjonalistów, to wszystko będzie zorganizowane skutecznie. Kiedy pojawiają się problemy, trudno wtedy zdiagnozować ich przyczynę.

Powinniśmy rozważyć działania PR, nie idąc na skróty, ale działając po kolei, zgodnie z zasadami rzemiosła.

- Aby prowadzić skuteczne i efektywne działania komunikacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą zadbać o to, by ubrane one były w spójną strategię - wyjaśnia dr Tworzydło.

- Tylko wówczas można oczekiwać, iż to co zaplanujemy, będzie przynosiło założone efekty, a środki wydane na profesjonalną komunikację będą się zwracać. Strategia wyznacza bowiem kierunki, pokazuje także, jak i z wykorzystaniem jakich narzędzi założone cele osiągnąć - dodaje.

Na zewnątrz i w środku

Budowanie reputacji firmy, produktów, usług, osób działaniami PR to klasyczna komunikacja. Jest nadawca i jest odbiorca, a w optymalnej wersji komunikacja ta jest dwustronna. To nie to samo co nachalna propaganda, która zakłada, że jedna osoba ma głosić jakiś przekaz, a druga bezkrytycznie go przyjmować. W narzędziach PR ważni są też odbiorcy komunikatu jako źródła rozpowszechniania go dalej wśród innych odbiorców. Musimy więc zdawać sobie sprawę z istnienia wszystkich grup docelowych, jakie mają wpływ na naszą reputację.

Część z nich to osoby, z którymi firma się komunikuje w swojej działalności biznesowej i pozabiznesowej, wtedy narzędzia PR kwalifikujemy jako komunikację zewnętrzną:

klienci - obecni, potencjalni i byli;

dostawcy - obecni, potencjalni i byli;

urzędnicy administracji państwowej i samorządowej;

społeczność lokalna, w tym sąsiedzi;

dziennikarze mediów klasycznych (prasa, radio, telewizja, portale internetowe);

osoby aktywne w social mediach i blogerzy;

pracownicy, praktykanci i stażyści - byli i potencjalni;

przedstawiciele instytucji takich jak banki.

Jednak nie mniej ważne są osoby związane bezpośrednio z firmą, narzędzia stosowane w komunikacji wewnętrznej:

pracownicy aktualni, byli i potencjalni;

stażyści i praktykanci;

właściciele i udziałowcy.

Komunikat generowany w PR rozchodzi się przy tym jak kręgi na wodzie - techniki stosowane wobec jednej grupy docelowej bardzo często oddziałują na opinię także przedstawicieli innych grup.

Komunikacja wewnętrzna

Najczęściej wykorzystywane techniki komunikacji wewnętrznej to:

Spotkania bezpośrednie – „twarzą w twarz”. W małych i średnich przedsiębiorstwach bywają kluczowe. To, jak właściciele, menedżerowie, pracownicy komunikują się między sobą, jest najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania firmy. Składa się na budowę opinii o firmie, w której pracuje się albo dobrze, albo źle. A zadowolenie pracowników przekłada się też na ich jakość pracy i jakość relacji z kontrahentami. Warto więc zadbać o to, aby jak najwięcej osób miało „miękkie kompetencje”, potrafiło komunikować się jasno i z szacunkiem dla rozmówcy. Inne narzędzie komunikacji bezpośredniej to spotkania zespołowe - szkolenia, wyjazdy integracyjne, wspólne obchodzenie świąt (np. spotkania bożonarodzeniowe), obchodzenie urodzin pracowników.

Komunikacja zewnętrzna

Audyt komunikacyjny. To często niedoceniane narzędzie PR, od którego w zasadzie trzeba byłoby zacząć budowę strategii komunikacji. Audyt pozwala na uzyskanie wiedzy, jaka jest reputacja naszej firmy w danej grupie docelowej. Pozwala na zbadanie skuteczności narzędzi i aktywności PR (np. poprzez pomiar opinii przed i po realizacji jakiegoś projektu). Pozwala też na ocenę jakości poszczególnych technik PR i wyodrębnienie obszarów wymagających udoskonalenia. Zwykle stosuje się do tego różne narzędzia związane z ilościowymi i jakościowymi badaniami opinii (ankiety bezpośrednie, telefoniczne, internetowe, grupy fokusowe). Warto takie narzędzie zastosować w sektorze MŚP, chociaż często menedżerom i właścicielom wydaje się, że „wiemy jak jest”. Jeśli zlecimy takie badanie anonimowo zewnętrznej firmie, efekt może być zaskakujący.

Relacje z mediami (media relations). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ważne są dwie grupy mediów:

Media lokalne, które mogą zainteresować się wszystkim, co może mieć wpływ na społeczność lokalną - takie jak nowe punkty handlowe, działania związane z rynkiem pracy (zwolnienie lub zatrudnienie pracowników), inwestycje. Tego typu działania mogą przynieść korzyści związane z dotarciem do obecnych i potencjalnych klientów oraz pracowników.

Media branżowe, które mogą zainteresować się nawet bardziej specjalistycznymi komunikatami. W ten sposób możemy dotrzeć do potencjalnych kontrahentów.

W media relations ważne jest dostosowanie komunikatu do potrzeb danego dziennikarza czy grupy dziennikarzy oraz forma przekazania tego komunikatu (spotkanie bezpośrednie, śniadanie prasowe, konferencja prasowa, briefing, mailing -w tym przesyłka kreatywna, e-mailing, wyjazd studyjny – np. do miejsca nowej inwestycji, udostępnianie produktów do testów, informacje prasowe - w tym zdjęcia i materiały audio oraz video).

Eventy, czyli wydarzenia specjalne. W małej i średniej firmie najlepszą okazją do budowy wizerunku są wydarzenia wynikające z jej bieżącej aktywności, takie jak:

nowe kontrakty;

uruchomienie nowej placówki handlowej;

uruchomienie zakładu produkcyjnego;

wystąpienia na targach i na konferencjach branżowych;

podsumowanie roku.

Tego typu wydarzenia warto maksymalnie wykorzystać, aby zaproponować aktywność PR dla różnych grup docelowych, klientów i potencjalnych klientów, dziennikarzy, urzędników i przedstawicieli instytucji. Dobrze przygotowany event to:

dobrze dobrana baza gości;

atrakcyjny sposób zaproszenia (np. przesyłka kreatywna);

system kontroli frekwencji, w tym zapisów i potwierdzania obecności;

dopasowany do charakteru wydarzenia program - treść i forma;

system weryfikacji osiągniętych efektów.

E-PR, w tym aktywność w social mediach. Można znaleźć bardzo efektywne narzędzia związane z budowaniem wizerunku firmy w internecie. Podstawa to odpowiednio zbudowany, responsywny (dostosowany do urządzeń mobilnych) serwis www. Można go połączyć np. z blogiem lub videoblogiem firmowym, zawierającym rady ekspertów czy testy produktów. Równie ważne jest świadome i profesjonalne korzystanie z narzędzi social mediów - profili i grup na Facebooku, kont na Instragramie, Twitterze i Snapchacie, kanałów na Youtube. Nie zapominajmy też o możliwościach, jakie dają typowo biznesowe social media - LinkedIn oraz GoldenLine. Warto także pokusić się o aktywność na forach internetowych dopasowanych do aktywności naszej firmy. Nie spamujmy tam, raczej pomagajmy użytkownikom, odpowiadając na zapytania, udzielając rad eksperckich.

Lobbing i działania CSR. Coraz ważniejsze stają się aktywności związane z public relations kierowanym do podmiotów administracji publicznej (lobbing) oraz ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR, czyli Corporate Social Responsibility). Trudno mówić przy małych i średnich przedsiębiorstwach o klasycznym lobbingu. Warto jednak znaleźć sposób na utrzymywanie dobrych relacji z władzami lokalnymi i przedstawicielami instytucji. Zapraszajmy ich na eventy, pamiętajmy o obecności na ważnych dla lokalnych władz wydarzeniach, odpowiadajmy pozytywnie na zaproszenia do aktywności w lokalnych inicjatywach. Z kolei działania CSR w przypadku sektora MSP są bardzo ważne wobec budowania odpowiedniego wizerunku w społeczności lokalnej. Warto pokazać się jej jako firma, która nie tylko prowadzi działalność komercyjną, ale i angażuje się w wydarzenia typu non-profit, sponsoruje lokalne wydarzenia czy inicjatywy społeczne.

Zarządzanie kryzysowe (crisis management). Kiedyś w crisis management duże znaczenie przykładano do procedur, przygotowywania się zawczasu do określonych wydarzeń negatywnych. Teraz mówi się, że większe znaczenie mają kompetencje ludzi odpowiedzialnych za komunikację, ich odpowiednie reagowanie na nieprzewidziane, negatywne zdarzenia. Oczywiście warto mieć wypracowane wzorce komunikacji – np. wobec klienta, który ma pretensje do naszej firmy. Warto też zadbać o odpowiednią osłonę PR działań negatywnych, które mają się zdarzyć – np. zwolnienia pracowników. Jednak warto przy zarządzaniu kryzysowym w każdym przypadku skorzystać z usług zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w crisis management.

PR przy okazji?

Okazuje się, że wiele z narzędzi i technik można wykorzystywać niejako „przy okazji”. Wystarczy wykorzystywać do wykreowania odpowiedniego przekazu w grupie docelowej działania, które firma i tak realizuje ze względu na swoją specyfikę. Każde z nich niezależnie od naszych intencji i tak wywołuje jakieś wrażenie - buduje reputację firmy, jej pracowników i właścicieli. Trzeba tylko zadbać o wysoką jakość przekazu, dotarcie do liderów opinii, którzy potem mogą dalej go rozprzestrzeniać i są wiarygodni dla naszych grup docelowych.

Wtedy kompetencje potrzebne do realizacji działań PR można nabyć - pozyskując odpowiednich pracowników z zewnątrz lub szkoląc obecnych. Albo korzystając z zewnętrznych usług konsultantów czy agencji PR (w ramach stałej obsługi lub przy wybranych projektach). Koszty mogą mieścić się w budżecie na działania, które i tak planujemy zrealizować (np. wyjazd na targi branżowe). Albo trzeba się liczyć ze zwiększeniem budżetu – aczkolwiek nie zawsze będzie to duża różnica (np. monitoring publikacji w mediach i opinii w social mediach po uruchomieniu nowej placówki handlowej).

Autor: Paweł Choiński