Kradzież programu kosztuje więcej niż oryginalny program

Komputery z nielegalnym oprogramowaniem są niebezpieczne dla firmy. Można nie tylko stracić cenne dane, lecz również za lekceważenie prawa trafić na pięć lat do więzienia.

Licencja jest umową między użytkownikiem a twórcą, która określa warunki korzystania z danego programu. Dzięki precyzyjnemu dokumentowi wiadomo m.in.: kto może używać produktu, do jakich celów, na ilu urządzeniach i czy można na nim zarabiać pieniądze. Producentom aplikacji przysługują prawa autorskie, które wprowadzają pewne ograniczenia. Nie każdy użytkownik jednak posłusznie przestrzega przepisów.

Tanie podróbki i łamanie zasad. Tak zaczyna się piractwo komputerowe

Jak wynika z najnowszego badania BSA Global Software Survey, aż 48 proc. oprogramowania w Polsce jest używane bez umowy licencyjnej. I choć to najlepszy wynik w historii, łączna wartość rynkowa nielegalnego oprogramowania w naszym kraju w 2015 roku wyniosła 447 milionów dolarów. W dużej mierze do problemu przyczyniają się firmy, w których - świadomie bądź nie - wciąż stosuje się nieuczciwe praktyki. Na czym one właściwie polegają?

Piractwo komputerowe to nie tylko podrobione wersje aplikacji. Nielegalnym działaniem jest też korzystanie z nich niezgodnie z warunkami posiadanych licencji. Wystarczy, że ktoś powiela program przeznaczony do użytku na jednym urządzeniu albo rozprowadza pliki wśród osób trzecich. Prawo łamie również wtedy, gdy narzędzia przeznaczone do celów prywatnych wykorzystuje na potrzeby przedsiębiorstwa.

W czasach internetu pobieranie aplikacji wątpliwej jakości jest łatwe. Zatrudnieni niestety często przenoszą takie przyzwyczajenia z domu do pracy. Raport BSA Global Software Survey pokazuje, że aż 26 proc. pracowników instaluje w firmie nieautoryzowane programy.

Brak licencji to bardzo ryzykowna gra

Pracodawca, który nie zaangażuje firmy w audyt licencji, może ściągnąć na siebie lawinę problemów. Najpewniej stanie się tak, jeśli kontrolę systemu w przedsiębiorstwie przeprowadzi urząd kontroli skarbowej lub policja z wydziału cyberprzestępstw. Instytucje te mają prawo do sprawdzenia umów licencyjnych, nośników danych, certyfikatów i dowodów zakupu oryginalnego oprogramowania. W sytuacji, gdy doszukają się jakichkolwiek nieprawidłowości, sprawa trafia do prokuratury.

Co grozi za braki w dokumentacji czy instalowanie pirackich programów?

Zgodnie z kodeksem pracy, to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za oprogramowanie zainstalowane na służbowych urządzeniach. Nawet jeśli nie wie, z jakich źródeł pochodzą używane programy. Nie ważne więc, czy nielegalną aplikację pobrał pracownik czy szef - kara zwykle dosięga tego drugiego. Ustala się ją na podstawie przepisów kodeksu karnego, a także ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Według kodeksu karnego konsekwencje mogą być surowsze albo łagodniejsze. Wszystko zależy od okoliczności i poziomu odpowiedzialności za dany czyn. W najgorszym wypadku przedsiębiorca może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Taka wizja dotyczy przede wszystkim osób posądzonych o paserstwo. W innych sytuacjach w grę wchodzi głównie ograniczenie wolności do 12 miesięcy, kara grzywny oraz zajęcie nośników danych i urządzeń.

Podobne sankcje przewiduje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym przypadku bierze się pod uwagę również cel działania. Np. wykorzystanie oprogramowania do celów zarobkowych może zwiększyć wymiar kary. Przepisy dają też pole do działania pokrzywdzonym producentom używanego oprogramowania. Na ich podstawie mają prawo żądać zaprzestania używania aplikacji oraz zapłaty odszkodowania.

Dobre imię firmy cenniejsze niż pieniądze

Kary i zadośćuczynienia mogą kosztować firmę majątek. To jednak nie jedyne wydatki, z jakimi muszą się liczyć użytkownicy nielegalnego oprogramowania. Korzystanie z podrabianych systemów bardzo często wiąże się z instalacją wirusów na firmowym sprzęcie. Do czego to prowadzi? Narusza zabezpieczenia sieciowe, a w efekcie może nawet spowodować utratę wszystkich danych. Tylko w 2015 roku cyberataki kosztowały firmy na świecie łącznie ponad 400 mld USD - wynika z przywoływanego badania BSA.

Korzystanie z programów z niepewnego źródła stwarza też kłopoty już w trakcie obsługi. Co to oznacza w praktyce? Brakuje wsparcia od producenta, przez co system się nie aktualizuje. Nie ma też dostępu do pomocy technicznej ani możliwości zwrócenia zepsutego produktu. Firmy tworzące dobre oprogramowania, coraz lepiej dbają o swoich klientów. Niektóre oferują nawet pomoc w sprawdzeniu oryginalności używanych systemów. W końcu łamanie praw autorskich nie zawsze musi się odbywać w sposób zamierzony.

Brak licencji stawia pod znakiem zapytania reputację przedsiębiorstwa. Co z tego, że działy marketingu i PR wydają mnóstwo pieniędzy na kreowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców? Krótka informacja o używaniu pirackiego oprogramowania wystarczy, żeby w ciągu kilku minut zaprzepaścić pracę sztabu ludzi. Klienci nie są przychylni wobec łamania prawa. Podobna sytuacja potrafi zniechęcić nawet do dobrych i lubianych marek.

Szkolenia, audyty i czujność. Jak dbać o legalność oprogramowania w firmie?

Przedsiębiorca może wpłynąć na pracowników, jasno określając kary za instalowanie jakichkolwiek programów bez zgody firmy. Najlepiej zrobić to w formie pisemnego dokumentu. Każdy, kto podpisze się pod zakazem, w razie jego złamania zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Dobrym sposobem jest też organizacja profesjonalnych szkoleń oraz wyznaczenie konkretnych osób do instalacji i nadzoru nad programami.

Od czasu do czasu przyda się też przeprowadzenie audytu używanego systemu. Kontrolę legalności software'u można wykonać samodzielnie lub skorzystać z wsparcia zewnętrznej jednostki. Coraz częściej specjaliści oferują także usługi doradcze. Na rynku działa wiele profesjonalnych firm, które pomagają zrozumieć zagadnienia związane z licencjonowaniem produktów IT, a nawet wynegocjować lepsze ceny od producentów oprogramowania.

Darmowe nie musi być kradzione. Bezpłatne narzędzia dla firm

Przedsiębiorców - zwłaszcza na początku działalności - nie zawsze stać na zakup oryginalnego oprogramowania. Komercyjna wersja systemu operacyjnego czy pakiet biurowy nie należą do najtańszych narzędzi. Brak funduszy nie usprawiedliwia jednak sięgania po pirackie wersje. Rozwiązaniem problemu mogą być bezpłatne odpowiedniki popularnych aplikacji.

Istnieją dwa rodzaje darmowego oprogramowania. Tzw. aplikacje freeware podlegają ochronie przez prawo autorskie tak samo jak te komercyjne. Zasady ich stosowania również wyznaczają licencje, które różnią się przede wszystkim ograniczeniami. W niektórych przypadkach może pojawić się np. zapis: „do użytku osobistego”. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma prawa wykorzystać narzędzia na potrzeby firmy. Jeśli to zrobi, czekają go konsekwencje cywilne i karne.

Mniej ograniczeń narzucają natomiast programy typu shareware, czyli komercyjne, ale rozprowadzane za darmo. Zwykle są udostępniane w wersji testowej przed zakupem pełnej licencji. Np. po upływie 30 dni użytkownik może dalej korzystać z aplikacji pod warunkiem, że za nią zapłaci. Niektórzy producenci udostępniają swoje produkty na czas nieokreślony, oferując w zamian wyłącznie ograniczoną funkcjonalność. Inni dają dostęp bez licencji, ale z wyświetlanymi reklamami. Warunki są określone w zasadach użytkowania.

Przydatne w biznesie mogą się też okazać rozwiązania online. Internet dostarcza coraz więcej aplikacji dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Komunikacja, marketing, tworzenie grafik, badania konkurencji, audyty SEO czy prosta księgowość to tylko kilka przykładów działań, które można realizować przy pomocy przystępnych narzędzi. Część funkcji jest dostępna za darmo. Za inne trzeba płacić, najczęściej w formie miesięcznego abonamentu. Dotyczy to przede wszystkim czynności, których efekt służy do celów komercyjnych.

Autor: Monika Branicka