Jak zorganizować biuro przyjazne pracownikowi?

O czym przedsiębiorca musi pamiętać ze względu na wymagania BHP, a o czym warto wiedzieć, by pracowało się lepiej i wydajniej. Najbardziej kreatywnym i najsłynniejszym biurem na świecie może pochwalić się firma Google. W Polsce takich nowoczesnych miejsc też powstaje coraz więcej. Nie tylko spełniają wymagania BHP, ale sprzyjają dobrej atmosferze w pracy.

Większość czasu w pracy spędzamy za biurkiem. Dlatego tak ważne jest zainwestowanie w jego przygotowanie. Dziś bardzo modne, choć jeszcze dla wielu abstrakcyjne, są rozwiązania „work life balance”. O co w nich chodzi? O to, by pracodawcy stworzyli pracownikom takie warunki, dzięki którym ci ostatni będą wykonywali swoje obowiązki z przyjemnością. Mówiąc prościej, to dopasowanie biura do indywidualnych potrzeb pracowników.

Monitor i meble

Zaczynając do ergonomiczności biura, to najważniejsze jest takie jego wyposażenie, by spełniało zasady BHP. Pracodawca musi w tym przypadków zrealizować kilka bardzo ważnych warunków. Po pierwsze – powinien tak przygotować biurko, by wszystkie potrzebne narzędzia pracy znajdowały się w pobliżu pracownika. Wydajna praca nie polega bowiem na wędrowaniu od szafki do szafki w poszukiwaniu papieru, długopisu czy zszywacza. Jeśli wszystko to pracownik znajdzie na wyciągnięcie ręki, nie będzie zmuszony co chwilę opuszczać miejsca pracy i skupi się na wykonywaniu swoich obowiązków. Ważne jest także ustawienie mebli oraz sprzętów biurowych. To zapobiega np. różnym dolegliwościom ortopedycznym.

Zgodnie z zadami BHP monitor powinien znajdować się w odległości 60-70 cm od twarzy pracownika, czyli mniej więcej na wyciągnięcie ręki. Im większy monitor, tym powinien być dalej ustawiony. Krzesło powinno być tak dopasowane, by pracownik mógł nogami dotykać podłoża. Jeśli nie sięga do podłogi – powinien mieć specjalny podnóżek.

Kolejna kwestia to takie ustawienie krzesła i biurka, by ręce piszącego na klawiaturze pracownika tworzyły kąt prosty między ramieniem a przedramieniem ( lub kąt lekko rozwarty). Ponadto pracownik powinien tak siedzieć przy biurku, by widzieć osoby wchodzące do pomieszczenia. Nikt bowiem nie lubi sytuacji, gdy ktoś niespodziewanie pojawi się za naszymi plecami.

Przestrzeń

Jeśli chodzi o wielkość przestrzeni, w której porusza się pracownik – tutaj zdania są podzielone. Jedni specjaliści uważają, że praca w małych pomieszczeniach zabija kreatywność i zmniejsza poczucie komfortu. Zwiększa też stany lękowe w sytuacji, gdy ktoś cierpi na klaustrofobię. Inni z kolei uważają, że to właśnie duże przestrzenie szkodzą kreatywnej pracy. Przysparzają jedynie stresu i są powodem kiepskiej wydajności pracowników. Według tych ostatnich przytulne salki tzw. „open space” są idealnym rozwiązaniem. Bez względu jednak na to, co uważają eksperci – Kodeks pracy jest w tej materii sztywny. Według przepisów, każdy pracownik powinien dysponować przestrzenią o objętości 13 m³ (w tym 2 m² wolnej podłogi), a pomieszczenie powinno być wysokie na co najmniej 3 metry. Jeśli strop jest pochyły, w najniższym miejscu jego wysokość nie może być mniejsza niż 1,9 m, licząc od poziomu podłogi.

Oświetlenie

Także jest bardzo ważnym elementem organizacji miejsca pracy. To właśnie światło najmocniej wpływa na poziom zmęczenia pracownika. Do takich właśnie wniosków doszli naukowcy. Dowiedli, że jego zbyt mała ilość może wywołać u pracownika stany depresyjne. Najlepsze jest światło naturalne, czyli słoneczne. Oczywiście jest też najbardziej ekonomiczne. Jeśli jednak biuro nie ma tak dobrego dostępu do słońca, należy doświetlić je sztucznie. Natężenie takiego oświetlenia powinno być nie mniejsze niż 500 luksów. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy zastosować dodatkowe oświetlenie miejscowe, np. lampki.

Temperatura

Kolejny istotny element pracy w biurze to odpowiednia temperatura. Jak wskazuje rozporządzenie Mini­stra Pracy i Poli­tyki Socjal­nej z 26 wrze­śnia 1997 r. w spra­wie ogól­nych prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy – minimalna temperatura w biurze powinna wynosić 18 stopni C. Za niedotrzymanie tych wymogów pracodawcę mogą czekać wysokie kary. Nie ma jednak jednoznacznych przepisów, które mówią o maksymalnej temperaturze w pomieszczeniu. Na podstawie różnych wskaźników i wartości można stwierdzić, że o przekroczeniu normy temperaturowej możemy mówić, gdy w pomieszczeniu biurowym jest ponad 30 stopni C. Pracodawca może więc, ale nie musi, zamontować klimatyzację. Ważne, aby była oczyszczona z pyłów i szkodliwych dla pracownika substancji. Ponadto pomieszczenie biurowe powinno być zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, zbytnim nasłonecznieniem, drganiami albo innymi czynnikami, które byłyby szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia.

Klimat

Biuro to nie tylko meble, urządzenia i oświetlenie, to także dobra, sprzyjająca atmosfera i elastyczne podejście do pracownika. Nic też nie ogranicza pracodawcy, by zrobił dla swojej kadry więcej niż wynika to z przepisów. Wystarczy, że oprócz standardowego pomieszczenia socjalnego, utworzy na przykład strefę relaksu. Czasami wystarczy sofa i stonowana muzyka, by pracownik nabrał sił do kolejnego zadania.

Takim ciekawym przykładem nowoczesnego miejsca pracy jest biuro firmy e-commerce Fast White Cat we Wrocławiu. Wdraża nie tylko innowacyjne rozwiązania, ale dba także o doskonałą atmosferę. – Wszystko po to, by lepiej nam się pracowało i aby było nam wygodnie – podkreśla Cezary Kożon, CEO wrocławskiej firmy. – Bardzo zależało mi na tym, by nasze biuro było zupełnie inne niż te w korporacjach. Myślę, że chyba nam się udało – podkreśla z zadowoleniem.

W Fast White Cat załoga ma do dyspozycji pokój „zwierzeń” z sofą, który służy zarówno do spotkań z klientami, jak również do odpoczynku. To właśnie tam często powstają najciekawsze pomysły. W pomieszczeniu kuchennym – oprócz kawy i czekolady – jest także Playstation. Dla odreagowania. Kilkudziesięcioosobowy zespół ma także elastyczny czas pracy. Liczy się wykonane zadanie, a nie godziny pracy. Do biura można przyjść w godz. 7-10. Wyjść o 16. Raz w tygodniu istnieje możliwość pracy zdalnej tzw. office home. Ponadto pracujący w FWC mogą także korzystać ze swoich komputerów, wiele osób bowiem najlepiej się czuje, korzystając ze swoich, znanych już narzędzi. Nowym rozwiązaniem stosowanym w firmie FWC jest komunikacja za pośrednictwem Jiry i Trello a także Slack’a. Nie ma więc nerwowych sytuacji, niepotrzebnych napięć czy głośnych rozmów, które zakłócają pracę innym.

- Wypracowany przez nas system ma dobry wpływ na zespół, który staje się odpowiedzialny za zlecone zadania, a to z kolei ma wpływ na jakość świadczonych usług – zapewnia Cezary Kożon. – To przecież ludzie tworzą zespół, a zespół buduje markę.

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz