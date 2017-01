Fundusze regionalne zmieniają Polskę. Rozwój w rękach samorządów

31,28 mld euro – na taką kwotę dofinansowania mogą liczyć beneficjenci szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają pieniądze na inwestycje, które mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców i zwiększaniu konkurencyjności w danym województwie.

O tym, że warto „bić się” o fundusze unijne, dobrze wie Agnieszka Zychowicz z „Na Niby Studio” z Krakowa, które zajmuje się projektowaniem wirtualnej rzeczywistości. Firma jest jednym z pierwszych beneficjentów małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Bon na innowacje pozwala nam tworzyć rozwiązania m.in. dla deweloperów i producentów mebli. Wraz z Zakładem Technologii Gier Komputerowych pracujemy nad oprogramowaniem odpowiedzialnym za interaktywne wizualizacje – opowiada Agnieszka Zychowicz. – Aplikacja na okulary Oculus pozwoli firmom pokazać swoje pomysły w wirtualnej rzeczywistości. Będzie można zmieniać kolory i przesuwać elementy. W dowolnej chwili ściany mogą stać się fioletowe, a krzesła – obrotowe – wyjaśnia.

Krakowskie studio dzięki funduszom unijnym może prowadzić prace nad nowoczesnym projektem.

RPO nie dla wszystkich przedsiębiorstw

Kto może liczyć na wsparcie w ramach programów operacyjnych? Edukacja, technologia informacyjna, infrastruktura ochrony środowiska, zatrudnienie, energetyka i transport – to główne sektory gospodarki, które dotuje Unia. Najwięcej zyska sektor MŚP, bo województwa kładą nacisk właśnie na pobudzanie lokalnego biznesu. Z finansowania skorzystają wyłącznie te przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z gospodarczymi i społecznymi priorytetami regionów.

Firmy otrzymają zastrzyk gotówki przede wszystkim na projekty związane z badaniami i rozwojem oraz współpracę z nauką, ale także na wiele innych działań z obszaru innowacyjności i konkurencyjności. Aby jednak miały szansę wziąć udział w programach, muszą realizować inwestycje na terenie konkretnego województwa. W niektórych przypadkach przepisy narzucają dodatkowo wymóg – by siedziba przedsiębiorstwa również znajdowała się na miejscu.

Środki finansowe w ramach RPO pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet wynoszący 31,28 mld euro stanowi ok. 40 proc. wszystkich pieniędzy przeznaczonych na perspektywę 2014-2020.

Rozkład kwot w poszczególnych regionach

- województwo dolnośląskie – ok. 2,2 mld euro;

- województwo lubelskie – ok. 2,2 mld euro;

- województwo kujawsko-pomorskie – ok. 1,9 mld euro;

- województwo lubuskie – ok. 907 mln euro;

- województwo łódzkie – ok. 2,2 mld euro;

- województwo małopolskie – ok. 2,8 mld euro;

- województwo mazowieckie – ok. 2 mld euro;

- województwo opolskie – ok. 945 mln euro;

- województwo podkarpackie – ok. 2,1 mld euro;

- województwo podlaskie – ok. 1,2 mld euro;

- województwo pomorskie – ok. 1,8 mld euro;

- województwo śląskie – ok. 3,4 mld euro;

- województwo świętokrzyskie – ok. 1,3 mld euro;

- województwo warmińsko-mazurskie – ok. 1,7 mld euro;

- województwo wielkopolskie – ok. 2,4 mld euro;

- województwo zachodniopomorskie – ok. 1,6 mld euro;

Naturalne zasoby i potencjał regionów. Czym dysponują województwa?

Każdy z programów ma własne cele i kierunki wsparcia, dopasowane do lokalnych potrzeb. I tak, jedne regiony stawiają na walkę z bezrobociem czy na wzrost innowacyjnych technologii, a inne – na poprawę działań na rzecz ochrony środowiska.

Najważniejszym obszarem działań przeznaczonych dla sektora MŚP jest wzmacnianie konkurencyjności firm, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, pomoc mikroprzedsiębiorstwom, a także szkolenia i doradztwo merytoryczne.

– I takich klientów chcemy w szczególności wesprzeć – mówi Dawid Galus, menedżer ds. integracji europejskiej w Banku Zachodnim WBK. Pod nazwą „Unia Biznesu” bank stworzył pakiet rozwiązań finansowych i okołofinansowych, które mają pomóc przedsiębiorcom przy ubieganiu się o dotacje unijne.

Jak tłumaczy Galus, oferta jest skierowana przede wszystkim do segmentu mikro-, małych i średnich firm. – To one najbardziej potrzebują wsparcia na etapie aplikowania o dotacje unijne i na etapie późniejszym, gdy potrzebują zapewnienia odpowiedniego finansowania – tłumaczy menedżer.

Dotacje to szansa na zwiększenie konkurencyjności na rynku

Co do zasady fundusze regionalne mają wspomóc biedniejsze kraje Unii, tak by dorównywały pod względem gospodarczym i społecznym pozostałym państwom wspólnoty. W tym celu wszystkie regiony mają realizować wyznaczone przez siebie założenia. Wiele województw postawiło przede wszystkim na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Na samym Dolnym Śląsku na ten cel przeznaczono ponad 421 mln euro. Mikroprzedsiębiorcy (z działalnością krótszą niż 2 lata) z tego regionu mogą na przykład ubiegać się o dofinansowanie w ramach wsparcia innowacyjności produktów i procesów. Termin składania wniosków mija 31 października.

Mniej czasu, bo tylko do sierpnia bieżącego roku, mają natomiast innowacyjne firmy z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach poddziałania 1.2 mogą ubiegać się o tzw. „Bon na nawiązanie współpracy” oraz „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R”, czyli dotacje działań związanych z zakupem usług badawczo-rozwojowych i doskonaleniem dotychczasowych procesów. Możliwe jest także dofinansowanie dużych przedsięwzięć tego rodzaju dzięki „Kontraktowi B+R”. Projekt dotyczy badań oraz pierwszego etapu produkcji. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji ponad 123 miliony zł.

Na pieniądze na rozwój infrastruktury B+R mogą liczyć firmy z wielu regionów. Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego złożą wnioski do końca trzeciego kwartału (wartość środków: ok. 25 mln zł), a z województwa lubelskiego – do stycznia 2017 r. (pula dofinansowania: ok. 45 mln zł).

Łodzianie natomiast mają szansę pozyskać fundusze na tworzenie i unowocześnianie infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także na przeprowadzanie badań przemysłowych i eksperymentalnych dla opracowania lub udoskonalenia produktu. Projekty mogą zgłosić do końca czwartego kwartału (ok. 42 mln zł). Z kolei w województwie zachodniopomorskim wnioski na rozwój badań w przedsiębiorstwach będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2016 r.

Jak wygląda harmonogram naboru wniosków w poszczególnych województwach – właściwe linki znajdziesz na końcu artykułu.

Zaplecze merytoryczne w firmach priorytetem województw

Duża pula środków została też przeznaczona dla firm, które tworzą nowe miejsca pracy i przyczyniają się tym samym do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego. Z dotacji unijnych można sfinansować szkolenia dotyczące zarówno zatrudniania, jak i zarządzania firmą.

I tak, dostarczanie usług doradczych i szkoleniowych to jeden z ważniejszych celów na Śląsku. W ramach działania 8.2 „Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników” firmy mogą pozyskać pieniądze na dokształcanie w tematach związanych z zarządzaniem, marketingiem, prawem, wsparciem kapitałowym i strategią prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurs odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia (pula środków: ok. 336 mln zł), a następna tura ruszy w październiku i listopadzie (pula środków: ok. 6 mln zł).

Dla osób, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc oferuje także region świętokrzyski. Wsparcie na rozkręcenie biznesu otrzymają w formie mikropożyczek, w planie są też dotacje na doradztwo przy zakładaniu i pierwszych krokach w biznesie. Projekty konkursowe można zgłaszać w czwartym kwartale roku. Na działania przeznaczono ponad 33 mln zł.

Postęp technologiczny i energetyczny. Jak zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa?

Część funduszy unijnych płynie na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł poprzez budowę i wzmożenie produkcji. Ważnym zagadnieniem jest także promowanie strategii niskoemisyjnych. W regionie kujawsko-pomorskim na ten cel przeznaczono ponad 282 mln euro.

Priorytetem gospodarczym regionów jest również kwestia zwiększenia dostępu do usług cyfrowych. Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego ma służyć rozbudowa systemów teleinformatycznych, tak aby ułatwić dostęp do danych znajdujących się w zasobach publicznych. O dofinansowanie w tych kategoriach mogą się ubiegać wyłącznie przedsiębiorstwa działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na wsparcie technologii informatyczno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwach mogą liczyć firmy z regionu opolskiego. Czas na składanie wniosków mija z końcem trzeciego kwartału tego roku. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu jednostki mają rozwijać współpracę w oparciu o rozwiązania B2B (business-to-business) i kontaktować się z klientem za pośrednictwem nowoczesnych programów do komunikacji. Wartość tego działania sięga ok. 17 mln zł.

Regionalne specjalizacje kluczem do sukcesu

Poszczególne województwa sprzyjają działaniom w ramach branż uznanych za tzw. regionalne inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny, których rozwój gwarantuje regionowi najwięcej korzyści.

Wszystkie regiony musiały określić kilka najważniejszych obszarów działalności. I samorządy wybrały takie kluczowe obszary – na podstawie posiadanych zasobów naturalnych, istniejącej infrastruktury przemysłowej, położenia geograficznego czy potencjału ludzkiego.

Wystawy, muzea, spektakle teatralne, biblioteki – bogate dziedzictwo kulturowe to znak rozpoznawczy Krakowa. Województwo małopolskie postanowiło wykorzystać zasoby artystyczne jako jedną z regionalnych specjalizacji. Zostało to podyktowane przede wszystkim dużą liczbą studentów kierunków artystycznych, a także przedsiębiorstwami z branży informacyjno-komunikacyjnej. Władze przeznaczają pieniądze z funduszy europejskich głównie na działalność biznesowo-rozwojową w tych dziedzinach.

Oprócz przemysłu kreatywnego (łączącego w sobie produkcję, ekspozycję i sprzedaż dóbr) region specjalizuje się także w tzw. przemyśle czasu wolnego, czyli turystyce i rekreacji.

Województwo wielkopolskie zaangażowało się w działalność na rzecz branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Region kładzie nacisk na projektowanie i wzornictwo przemysłowe, produkcję drewna i papieru oraz technologię przetwórstwa surowców. Dużego wsparcia udziela także firmom, których działalność jest związana z tym przemysłem. Na przykład firma dekoracyjna Ridex otrzymała dofinansowanie w ramach internacjonalizacji gospodarki regionalnej. Hurtownia zwiewnych woali, tiuli, firan i rolet okiennych może dzięki temu wypromować swoją ofertę także poza granicami Polski.

– Mieliśmy gotowy produkt, który chcieliśmy wyeksportować na rynki zagraniczne. Cieszymy się, że nasz biznesplan został doceniony i znalazł się na dwunastym miejscu wyróżnionych inicjatyw. Teraz czeka nas dużo pracy. Chcemy wdrożyć szerokie spektrum działań, dlatego wszystkie ręce na pokład. Nie mamy zbyt wiele czasu – opowiada Stefan Czarnowski, prezes firmy Ridex.

Województwo łódzkie za swoją mocną stronę uznało m.in. przemysł włókienniczy i modowy, który ma długie tradycje. Ze względu na dużą konkurencję z zagranicy (głównie z Dalekiego Wschodu) w ostatnich latach ubyło wiele przedsiębiorstw produkujących galanterię skórzaną i odzież, co przyczyniło się do diametralnego spadku zatrudnienia. Pojawiło się natomiast więcej podmiotów odpowiedzialnych za produkcję tekstylną. Okazuje się bowiem, że tradycje włókiennicze mogą być nadal pielęgnowane poprzez rozwój branży i wykorzystanie innowacyjnych technologii.

Harmonogram naboru wniosków:

Harmonogram – RPO dolnośląskie

Harmonogram – RPO zachodniopomorskie

Harmonogram – RPO lubelskie

Harmonogram – RPO kujawsko-pomorskie

Harmonogram – RPO opolskie

Harmonogram – RPO podlaskie

Harmonogram – RPO podkarpackie

Harmonogram – RPO lubuskie

Harmonogram – RPO mazowieckie

Harmonogram – RPO śląskie

Harmonogram – RPO świętokrzyskie

Harmonogram – RPO pomorskie

Harmonogram – RPO wielkopolskie

Harmonogram – RPO łódzkie

Harmonogram – RPO małopolskie

Harmonogram – RPO warmińsko-mazurskie